Prävention der Polizei Wie sich Senioren in Eisleben gegen Betrug via SMS oder Whatsapp wappnen

Die Polizei registrierte erst jetzt wieder eine Reihe von Betrugsfällen via SMS oder Whatsapp in den vergangenen Tagen. Besonders Senioren stehen im Fokus der Betrüger. Was sie in Eisleben dagegen tun.