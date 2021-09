Eisleben/MZ - Die Deutsche Post eröffnet am Freitag, 1. Oktober, eine neue Partner-Filiale in Eisleben. Künftig können Postdienstleistungen auch in „Friedrich’s Hofladen“, Hauptstraße 35, immer montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr in Anspruch genommen werden.

Die Filiale ersetzt den bisherigen Standort in der Raismeser Straße 89, der zum 30. September schließt.