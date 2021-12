Eisleben/MZ - Diese Autofahrt kommt einem 36-Jährigen teuer zu stehen. Die Polizei erwischte ihn am Sonntag kurz vor 3 Uhr am Helftaer Anger und führte einen Drogenschnelltest durch. Dieser schlug positiv an.

Der Mann musste deshalb zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Mann durfte nicht weiterfahren. Die Führerscheinstelle sei über den Vorfall informiert worden.