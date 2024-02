Klostermansfeld/MZ. - Am Montagabend ist ein Streit zwischen mehreren Personen auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Klostermansfeld eskaliert. Bei der Schlägerei, deren Ursache der Polizei bislang nicht bekannt ist, wurden zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.