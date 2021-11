Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Eisleben

Eisleben/MZ - Bei der Suche nach einem Unfallflüchtigen bittet die Polizei um Mithilfe. Der Mann hat am 6. Oktober gegen 17.40 Uhr auf der Karl-Fischer-Straße in Eisleben an der Einmündung Zum Sportplatz einen Unfall verursacht. Im Kurvenbereich ist dieser auf die Gegenfahrbahn geraten, weil er wohl auf sein Mobiltelefon schaute. Eine entgegenkommende 19-jährige Autofahrerin musste ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und verletzte sich. Zeugen sollen sich unter Tel. 03475/67 02 93 bei der Polizei melden.