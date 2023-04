Wie sichern Beamte Hinweise nach einem Banküberfall? Was passiert, wenn es auf der Straße kracht? Diese Fragen und natürlich, wie man Polizist werden kann, wurden am Tag der offenen Tür beantwortet.

Polizei simmuliert Überfall in Eisleben beim Zukunftstag für Mädchen und Jungen

Eisleben/MZ - „Geld in die Tasche, sonst lasse ich die Bombe hochgehen“, schreit der maskierte Räuber zu Angestellten der Bank – nein es handelt sich nicht um einen Überfall auf ein Geldinstitut in Eisleben, sondern um eine demonstrative Übung am Tag der offenen Tür im Polizeirevier der Lutherstadt.