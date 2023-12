Symbolfoto - An einen ungewöhnlichen Ort fand sich ein Stop-Schild in Ahlsdorf wieder.

Ahlsdorf/MZ. - In einer ungewöhnlichen Aktion haben Unbekannte in der Schenkgasse von Ahlsdorf im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde ein Verkehrsschild in den festlich geschmückten Weihnachtsbaum der Gemeinde geworfen.

Der Vorfall soll sich zwischen Freitagnacht, 15. Dezember, und Samstagmorgen, 16. Dezember, ereignet haben. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 250 Euro beziffert. Die Ermittlungen zum Verursacher laufen.