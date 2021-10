Polizei in Eisleben hält schwankenden Radfahrer an

Eisleben/MZ - Alkoholisierter Radfahrer

In Eisleben ist in der Nacht zum Sonntag ein schwankender Radfahrer in der Lutherstraße von der Polizei angehalten worden.

Bei der Kontrolle zeigte ein Test 1,80 Promille Atemalkohol. Ein Rettungswagen wurde angefordert, weil der 49-Jährige eine blutende Kopfwunde hatte.

Wie die Verletzung entstanden ist, ist unklar. Im Krankenhaus wurde der Radfahrer behandelt und ihm eine Blutprobe abgenommen.