Fußballer stirbt nach Unfall mit Traktor in Rothenschirmbach

Tödlicher Verkehrsunfall am Freitagabend in Rothenschirmbach

Rothenschirmbach - Am Freitagabend gegen 21 Uhr ist es auf der Landesstraße 233 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Traktor gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war eine Fahrerin eines Traktors in Richtung Rothenschirmbach unterwegs, als ihr ca. 100 Meter vor dem Ortseingang ein Kleintransporter entgegenkam, welcher in Richtung Hornburg unterwegs war.