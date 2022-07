Polizei fasst mutmaßliches Einbrecher-Duo in Eisleben

Eisleben/MZ - Aufgrund von Zeugenaussagen hat die Polizei am Mittwochabend zwei mögliche Einbrecher in Eisleben gestellt. Die 39 bzw. 41 Jahre alten Männer waren auf dem Grundstück eines unbewohnten Gebäudes in der Gerbstedter Chaussee angetroffen worden und gaben sich als Kaufinteressenten aus. Bei Untersuchungen vor Ort wurde eine beschädigte Wasserleitung entdeckt, so die Polizei, die Ermittlungen aufgenommen hat.