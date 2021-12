Pkw kracht in Volkstedt auf regennasser Fahrbahn gegen mehrere Palisaden

Volkstedt/MZ - Am Mittwochabend ist ein Pkw auf der Bergstraße in Volkstedt von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei hatte der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht der regennassen Fahrbahn angepasst. Obwohl das Fahrzeug gegen mehrere Palisaden aus Beton prallte, blieb der Fahrer unverletzt. Am Auto entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden, teilt die Polizei weiter mit. Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe kam die Feuerwehr Volkstedt zum Einsatz.