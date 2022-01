Wimmelburg/MZ - Auf der Landstraße 151 bei Wimmelburg in Richtung Blankenheim ereignete sich ein Wildunfall. Nach Angaben der Polizei stieß am Mittwoch kurz nach 17 Uhr ein Auto mit einem Reh zusammen, das die Straße überquerte. Das Tier verendete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.