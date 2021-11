Eisleben/MZ - Gleich zwei Unfälle hat ein Pkw-Fahrer am Donnerstagmittag in der Eisleber Lindenallee gebaut. Zunächst kollidierte er bei einem Wendemanöver mit einem am Fahrbahnrand parkenden Auto. Beim Beräumen der Straße stieß er mit einem zweite Wagen im fließenden Verkehr zusammen. Laut Polizei entstand rund 6.000 Euro Schaden.