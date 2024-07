Eisleben/MZ. - Auf der B 80 zwischen Eisleben und Lüttchendorf hat sich am Sonntagfrüh ein schwerer Unfall mit vier Verletzten ereignet, teilt die Polizei mit. Ein Mercedes-Benz war gegen 4.50 Uhr in Richtung Halle unterwegs gewesen. Der Fahrer umfuhr eine teilweise aus Sperrblöcken versehene Absperrung und fuhr verbotswidrig in den dortigen Baustellenbereich ein, heißt es in der Polizeimeldung weiter. Auf Höhe Bruchmühle verlor der Fahrer auf einer abgelagerten Schotterfläche die Kontrolle über das Auto, kollidierte zunächst mit einem im Bau befindlichen Brückenlager, überschlug sich in der Folge mehrfach und kam auf einem Erdaushub zum Stehen.

