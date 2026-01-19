Nach zwei ereignisreichen Jahren endet die Amtszeit von Blütenkönigin Pia I. – Pia Leypold. Die junge Frau blickt auf unzählige Begegnungen, besondere Erlebnisse und herzliche Unterstützung aus der Region zurück. Nun übergibt sie ihr Amt mit Dankbarkeit und einem Rat an ihre Nachfolgerin.

Pia I. blickt auf zwei spannende Jahre als Blütenkönigin im Seegebiet und in Eisleben zurück

Röblingen/MZ - Die Amtszeit von Pia I. neigt sich dem Ende zu. Vor knapp zwei Jahren wurde Pia Leypold, damals 19-jährig und Auszubildende bei der Deutschen Post, zur Blütenkönigin gekrönt. Seitdem vertritt sie die Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land und auch die Lutherstadt Eisleben bei den unterschiedlichsten offiziellen Anlässen. Ihren ersten großen Auftritt als Blütenkönigin hatte sie 2024 bei der Eröffnung der Eisleber Frühlingswiese.