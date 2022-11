Photovoltaikanlagen in Osterhausen und Polleben sind Thema

Stadtrat Eisleben entscheidet im Dezember über geplante Projekte in den Ortsteilen. Wie der Stand der Diskussion ist.

Eisleben/MZ - Mit zwei geplanten Photovoltaikanlagen in den Eisleber Ortsteilen Osterhausen und Polleben befassen sich derzeit die Ausschüsse des Stadtrats. Der Stadtentwicklungsausschuss und der Hauptausschuss haben der Anerkennung und Auslegung der Bebauungspläne für die beiden Projekte bereits zugestimmt. Die Beschlussfassung ist in der nächsten Stadtratssitzung am 13. Dezember vorgesehen.