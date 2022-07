Petra Lulei war für ein Jahr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig

Petra Lulei beendet mit dieser Spielzeit ihre Tätigkeit für Öffentlichkeitsarbeit am Theater in Eisleben.

Eisleben/MZ - „Die Leidenschaft der Schauspieler. Wie sie sich mit jeder Probe mehr in ihre Rollen einfinden. Das finde ich beeindruckend. Und das werde ich sicher sehr vermissen, wenn ich jetzt meine Tätigkeit am Eisleber Theater beenden werde“, sagt Petra Lulei. Eine Spielzeit lang vertrat sie Teresa Augustin, die in Elternzeit gegangen war, und ist noch bis zum Ende der Saison für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. In den Händen hält sie einen dicken Packen Papier. Es sind die ersten Druckabzüge des neuen Spielzeitkatalogs. Den noch mit erarbeiten zu dürfen, ist auch noch einmal ein besonderer Höhepunkt in ihrer Eisleber Zeit.