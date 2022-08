Paul Biedermann schwimmt zugunsten von krebskranken Kindern durch den Süßen See

Am 13. August ab 10 Uhr am Strand in Aseleben steigt die Benefizaktion zugunsten des Wansleber Vereins „Herzensangelegenheiten“ mit Paul Biedermann, ganz viel Sand und der größten Hüpfburg Deutschlands.

Nico Brandtner steht die Freude ins Gesicht geschrieben, denn am 13. August schwimmt Weltmeister Paul Biedermann für krebskranke Kinder wieder durch den Süßen See.

Seeburg/MZ - Die Freude für den Verein „Herzensangelegenheit“ aus Wansleben könnte nicht größer sein, denn am 13. August heißt es endlich wieder, „Paul schwimmt“. Und mit „Paul“ ist kein geringerer gemeint als Paul Biedermann, der deutsche Schwimmweltmeister und Olympionike aus Halle an der Saale, der am 13. August nach Aseleben kommt, um zugunsten von krebs- und schwerstkranken Kindern durch den Süßen See zu schwimmen.