„Bei uns kann jeder mitsingen“ Partychor „MSH singt“ lädt zum Adventssingen in die Eisleber Andreaskirche ein

Partychor „MSH singt“ tritt am 1. Dezember in der Eisleber Andreaskirche auf. Was vor acht Monaten als spontanes Projekt begann, hat sich inzwischen zu einem großen Chorprojekt entwickelt.