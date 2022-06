Papagei hält seinen Besitzer und die Feuerwehr auf Trab

Wieso die Rettung des Vogels in Rothenschirmbach nicht so verlief wie sich das alle gewünscht hätten.

Rothenschirmbach/MZ - Solche Einsätze haben die Feuerwehrleute aus Rothenschirmbach und Helfta auch nicht alle Tage: Am frühen Samstagmorgen wurden sie zu einer Tierrettung in den Eisleber Ortsteil Rothenschirmbach gerufen. Was ist passiert? Die Geschichte begann schon am Freitag als ein Papagei seinem Besitzer entwischte. Der bunte Vogel hatte sich schließlich im Dorf einen sehr stattlichen Baum ausgesucht, um das Geschehen im Dorf und um ihn selbst zu beobachten.