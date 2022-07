Oldtimertreffen,Konzerte und vieles mehr gibt es am Wochenende im Mansfelder Land zu erleben

In Eisleben, Hettstedt und Umgebung gibt es am Wochenende viele interessante Veranstaltungen für die ganze Familie.

Eisleben/Hettstedt/MZ - Dorffest in Biesenrode mit Oldtimertreffen, Badewannenrennen in Bennungen, Spendenausfahrt für krebskranke Kinder und vieles mehr. In Eisleben, Hettsteddt und Umgebung gibt es am Wochenende viel zu erleben. Hier die wichtigsten Termine in der Übersicht.