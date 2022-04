Oktoberspektakel in Eisleben öffnet mit dem höchsten Loopingkarussell der Welt seine Pforten

Fast wie die richtige Wiese - nur nicht so groß: Das Oktoberspektakel ist bis zum 17. Oktober täglich ab 14 Uhr geöffnet.

Eisleben/MZ - „Wahnsinn!“ Viel mehr konnte Marcel Wunderlich erst einmal nicht sagen. Der 25-jährige Eisleber hatte gerade eine rasante Fahrt im „Infinity“, dem höchsten Loopingkarussell der Welt, hinter sich gebracht. Bei einer Überschlaghöhe von 65 Metern geht es mit bis zu 120 Kilometern pro Stunde abwärts. Wunderlich gehörte zu den ersten Besuchern des Oktoberspektakels, das am Freitagnachmittag auf dem Eisleber Wiesengelände eröffnet wurde. „Es ist okay, aber natürlich kein richtiger Wiesenmarkt“, meinte der junge Mann. „Die Wiese fehlt mir schon sehr.“ Aber er sei froh, dass wenigstens überhaupt etwas stattfinde. „Ich werde bestimmt jeden Tag hingehen“, so Wunderlich.