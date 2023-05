Nachdem der Gemeinderat den Haushaltsplan für dieses Jahr abgelehnt hat, überarbeitet die Verwaltung der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra den Entwurf. Was das für das beliebte Neptunbad in Helbra bedeutet.

Helbra/MZ - Die Vorsitzende des Fördervereins Bad Neptun Helbra bleibt zuversichtlich. „Ich gehe davon aus, dass die Saison im Freibad am 1. Juni wie geplant beginnt“, sagt Claudia Renner auf Anfrage der MZ. Als zuständige Fachdienstleiterin für Finanzen in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra kennt sie die aktuelle finanzielle Hängepartie in der Kommune, nachdem der Haushalt in der vergangenen Ratssitzung keine Mehrheit gefunden hatte.