Mobiles Surfen jetzt auch auf der Wiese und im Kloster Helfta

Die Stadtwerke Eisleben haben das kostenfreie Netz in der Lutherstadt erweitert. Die Förderung für das sogenannte Luther-Wlan ist ausgelaufen.

Eisleben/Mansfeld - Die Eisleber Stadtwerke haben das öffentliche, kostenfreie Wlan in der Lutherstadt erweitert. Wie Geschäftsführer Ronny Strebe der MZ sagte, sind Zugangspunkte auf dem Wiesengelände, am Theater, am Plan, auf dem Klosterplatz sowie im Kloster Helfta eingerichtet worden.