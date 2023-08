Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/Hettstedt/MZ - Es ist ein wichtiges Ehrenamt in der Gerichtsbarkeit: Schöffen entscheiden als Laienrichter in Verfahren an Amts- und Landgerichten mit. Mit dem kommenden Jahr beginnt eine neue fünfjährige Amtsperiode für Schöffen. Gewählt werden sie von einem Ausschuss am Amtsgericht. Dafür müssen die Städte und Gemeinden Vorschlagslisten mit Kandidaten einreichen.