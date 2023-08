Die Nußbreite in Eisleben wird am Freitag freigegeben.

Eisleben/MZ - Nach gut einjähriger Bauzeit wird eine der wichtigsten innerstädtischen Verkehrsachsen in Eisleben, die Nußbreite, am Freitag, 18. August, wieder freigegeben. Interessierte Bürger sind dazu herzlich eingeladen, so eine Mitteilung der Stadtverwaltung. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Kreisel Freistraßentor.