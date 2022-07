Nußbreite in Eisleben wird für ein Jahr dicht gemacht

Eine der Hauptachsen in der Lutherstadt wird ausgebaut und für den Zwei-Richtungs-Verkehr eingerichtet. Wann die Arbeiten starten und wo die Umleitung verläuft.

Die Nußbreite in Eisleben wird zwischen Freistraßentor und Hohetorstraße saniert. Danach wird die Einbahnstraßenregelung aufgehoben.

Eisleben/MZ - Der Countdown läuft: Am 1. April ist offizieller Beginn für den Ausbau der Nußbreite, eine der Hauptverkehrsachsen in Eisleben. Bis Mitte nächsten Jahres, so die Planung, wird die Straße gesperrt sein.