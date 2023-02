Eisleben/MZ - Die Erleichterung war Sandra Scharnau anzusehen. Obwohl die Eisleberin bereits seit weit über einem Jahr die neue Präsidentin des Carnevalsvereins „De Lotterstädter“ ist, so war der Kinderfasching am vergangenen Freitag ihre Feuertaufe. „Ich bin froh, dass alles so super geklappt hat“, sagt sie. Die Veranstaltung war der Auftakt in die närrische Zeit.