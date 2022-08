Notstand in Eisleben - Nicht jedes Kind erhält einen Hortplatz

Die Einrichtungen an den vier Grundschulen in Eisleben sind seit Jahren überfüllt. Warum sich das Problem jetzt noch einmal verschärft.

Symbolfoto - In Eisleben gibt es einen Mangel an Hortplätzen

Eisleben/MZ - An den vier Grundschulen in Eisleben besteht ein akuter Mangel an Hortplätzen. Genaue Zahlen kann Arwed Reichelt, Leiter des Eigenbetriebs Kindertageseinrichtungen der Lutherstadt, zwar nicht nennen, weil die entsprechenden Anträge derzeit noch abgearbeitet werden. „Wir wissen aber schon, dass wir nicht allen Kindern aus unseren Einrichtungen, die jetzt in die Schule kommen, einen Hortplatz anbieten können“, sagte Reichelt der MZ. „Wir haben eine Warteliste.“