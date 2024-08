Eisleben - In Eisleben ist eine Frau bei einer Notbremsung eines Busses schwer verletzt worden. Der Linienbus habe an einer Fußgängerampel in der Stadt im Landkreis Mansfeld-Südharz am Freitag abrupt anhalten müssen, weil ein Kind plötzlich bei Rot über die Straße gerannt war, teilte die Polizei mit. Die 48 Jahre alte Frau sei in dem Bus mitgefahren und durch die Bremsung mit ihrem Kopf gegen eine Querstange gestoßen.