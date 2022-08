Noch vor Paul Biedermann - Erinnerungen an die Schwimmwettbewerbe in Seeburg

Aseleben/Seeburg/MZ - An der Großveranstaltung des Vereins „Herzensangelegenheiten“, die vor ein paar Tagen nicht nur am Süßen See in aller Munde war, hätte Reinhard Jud mit Sicherheit seine Freude gehabt. 151 Schwimmerinnen und Schwimmer, die sich aufmachten, das Blaue Auge des Mansfelder Landes gleich zweimal zu durchqueren – von einer solchen Teilnehmerzahl und fast 1.000 Besuchern hatte er vor 85 Jahren beim Langstreckenschwimmen um den Wanderpreis der Stadt Eisleben eigentlich nur träumen können.