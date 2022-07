Nicht nur eine Schule, sondern ein Lebens- und Lernort

Nach zwei Jahren der Stille war die Freude über das Sommerfest, bei dem die Party zum 30. Geburtstag der Levana-Schule in Eisleben, nachgeholt wurde, riesig.

Eisleben/MZ - Glücklich, ausgelassen und fröhlich: Mit diesen Worten lässt sich die Atmosphäre des Sommerfestes anlässlich des 31-jährigen Bestehens der Levana-Schule in Eisleben wohl am treffendsten beschreiben. „Seit einem Jahr haben wir gehofft, dieses Fest endlich stattfinden zu lassen“, sagt Katy Zöllner erleichtert. Denn die vergangenen zwei Jahre waren nicht nur für die Schüler eine harte Zeit der Entbehrungen, auch „unsere Abgänger, die wir heute verabschieden mussten, haben durch die Corona-Pandemie ein großes Stück ihrer Erfahrungen hinsichtlich der Erweiterung ihrer sozialen Kompetenz eingebüßt“, so die Schulleiterin mit Blick auf die letzten beiden Jahre.