Neuer GuTi-Laden in Eisleben eröffnet - mit Lakritz und anderen Leckereien

Eisleben/MZ/bl - Holländische Lakritze, Eis oder die nicht nur in der Region beliebten Gulf-Jacken kann man ab sofort mitten in der Lutherstadt erwerben. „Wir haben in der Eisleber Freistraße einen GuTi-Laden eröffnet, wo es das und viele andere Merchandising-Artikel, kleine Snacks, Getränke sowie Hofladen-Produkte gibt“, so Erik Minjkan, Geschäftsführer der Oil Trading Deutschland GmbH (OTD), die ihren Sitz in Eisleben hat und deutschlandweit 50 Gulftankstellen und TinQ-Tankautomaten betreibt.