Lebenshilfe Mansfelder Land Neues Büro für Ambulant Betreutes Wohnen in Eisleben eröffnet

Die Lebenshilfe bietet stundenweise Unterstützung für Menschen mit Behinderung an, die in einer eigenen Wohnung leben. In der Eisleber Lindenallee gibt es dafür jetzt eine neue Anlaufstelle.