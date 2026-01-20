weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Bürgerbühne im Eisleber Theater: Neuer Theaterclub in Eisleben lädt zum Ausprobieren auf der Bühne ein

Die Bürgerbühne, ein neuer Theaterclub für Erwachsene, lädt Interessierte ein, sich schauspielerisch auszuprobieren - egal, ob jung oder alt, mit oder ohne Bühnenerfahrung.

Von Jörg Müller 20.01.2026, 19:00
Schauspieler Julius Christodulow (2. von rechts) leitet die Bürgerbühne gemeinsam mit Charlot Richter, die beim Fototermin verhindert war.
Schauspieler Julius Christodulow (2. von rechts) leitet die Bürgerbühne gemeinsam mit Charlot Richter, die beim Fototermin verhindert war. (Foto: Maik Schumann)

Eisleben/MZ - Für Julius Christodulow hat sich ein Kreis geschlossen. Der Schauspieler, der seit 2019 zum Ensemble des Eisleber Theaters gehört, hat einst in einem Kinder- und Jugendtheaterclub in Berlin erste Bühnenerfahrungen gesammelt. Jetzt leitet er selbst – gemeinsam mit der Regieassistentin und Inspizientin Charlot Richter – einen Theaterclub in Eisleben. Die neu gegründete Bürgerbühne ist ein Angebot für Erwachsene, die sich selbst einmal schauspielerisch ausprobieren möchten.