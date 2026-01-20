Bürgerbühne im Eisleber Theater Neuer Theaterclub in Eisleben lädt zum Ausprobieren auf der Bühne ein
Die Bürgerbühne, ein neuer Theaterclub für Erwachsene, lädt Interessierte ein, sich schauspielerisch auszuprobieren - egal, ob jung oder alt, mit oder ohne Bühnenerfahrung.
Eisleben/MZ - Für Julius Christodulow hat sich ein Kreis geschlossen. Der Schauspieler, der seit 2019 zum Ensemble des Eisleber Theaters gehört, hat einst in einem Kinder- und Jugendtheaterclub in Berlin erste Bühnenerfahrungen gesammelt. Jetzt leitet er selbst – gemeinsam mit der Regieassistentin und Inspizientin Charlot Richter – einen Theaterclub in Eisleben. Die neu gegründete Bürgerbühne ist ein Angebot für Erwachsene, die sich selbst einmal schauspielerisch ausprobieren möchten.