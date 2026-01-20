Die Bürgerbühne, ein neuer Theaterclub für Erwachsene, lädt Interessierte ein, sich schauspielerisch auszuprobieren - egal, ob jung oder alt, mit oder ohne Bühnenerfahrung.

Neuer Theaterclub in Eisleben lädt zum Ausprobieren auf der Bühne ein

Schauspieler Julius Christodulow (2. von rechts) leitet die Bürgerbühne gemeinsam mit Charlot Richter, die beim Fototermin verhindert war.

Eisleben/MZ - Für Julius Christodulow hat sich ein Kreis geschlossen. Der Schauspieler, der seit 2019 zum Ensemble des Eisleber Theaters gehört, hat einst in einem Kinder- und Jugendtheaterclub in Berlin erste Bühnenerfahrungen gesammelt. Jetzt leitet er selbst – gemeinsam mit der Regieassistentin und Inspizientin Charlot Richter – einen Theaterclub in Eisleben. Die neu gegründete Bürgerbühne ist ein Angebot für Erwachsene, die sich selbst einmal schauspielerisch ausprobieren möchten.