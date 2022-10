Neuer Standort für Gedenktafel zum Volksaufstand 1953 in Eisleben gesucht

Eisleben/MZ - Was wird aus der Gedenktafel zur Erinnerung an den Volksaufstand am 17. Juni 1953 am Eisleber Andreaskirchplatz? Darüber diskutieren derzeit die Stadträte der Lutherstadt, nachdem es wiederholt Kritik sowohl am Standort als auch am Inhalt und Material der jetzigen Tafel gegeben hat. Diese ist 2013 im Rahmen eines Schulprojekts mit dem Historiker Hartmut Lauenroth an der Katharinenschule entstanden. Es handelt sich um eine rote Plastiktafel mit der Aufschrift „Zum Gedenken an den Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der Lutherstadt Eisleben für soziale Gerechtigkeit, Freiheit, Einheit und Demokratie.“