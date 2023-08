In zwei Wochen startet die neue Spielzeit, mit der das Eisleber Haus sein 70-jähriges Bestehen feiert. Am 11. Oktober 1953 ging die erste Premiere über die Bühne – damals noch im Klubhaus der Jugend und des Sports, dem heutigen Wiesenhaus.

Eisleben/MZ - Noch gut anderthalb Wochen dauern die Ferien im Eisleber Theater. Am 13. August endet die Spielzeitpause, und bereits am 16. August, 19.30 Uhr, gibt es die erste Vorstellung: Im Theatergarten ist das Musical „Die Golden Boys von der Baustelle“ zu erleben (weitere Termine am 20. August, 16 Uhr, und 26. August, 19.30 Uhr). Ebenfalls unter freiem Himmel steht auch wieder die erfolgreiche Inszenierung des Klassikers „Jedermann“ auf dem Programm: am 18., 19. und 25. August, jeweils 21 Uhr, im Theatergarten.