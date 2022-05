Arbeiten stehen vor dem Abschluss Neue Balken für die Pergola vor Luthers Geburtshaus in Eisleben

Marode waren die alten Balken an der Pergola vor Luthers Geburtshaus in Eisleben. Bei den Arbeiten zeigte sich jedoch, dass auch die Sandstein-Säulenköpfe nicht mehr in Ordnung waren.