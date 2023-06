Die Autoland AG lädt am kommenden Samstag zur Eröffnung ihrer neuen Niederlassung in Eisleben ein – mit einem Programm für die ganze Familie.

Neu- und Jahreswagen sowie Gebrauchtfahrzeuge im Angebot - Autoland eröffnet in Eisleben

Die Autoland-Niederlassung wird am Samstag eröffnet. Auf dem Freigelände sind noch Bepflanzungen und eine besondere Beleuchtung geplant.

Eisleben/MZ - Dass am ehemaligen Toyota-Autohaus im Eisleber Gewerbegebiet „Strohügel“ wieder etwas im Gange ist, konnten Passanten schon seit mehr als zwei Jahren beobachten. Allerdings haben sich die Bauphasen auf dem Gelände über einen längeren Zeitraum gezogen. Mittlerweile aber liegen die Arbeiten in den letzten Zügen, und es ist auch nicht mehr zu übersehen, welche Firma an der Ecke Hallesche Straße/Unterrißdorfer Straße künftig ihren Standort haben wird.