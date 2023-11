Nächster Sargnagel für den Radbus - Pilotprojekt in Mansfeld-Südharz endgültig vor dem Aus

Symbolfoto - Die Mitnahme von Fahrrädern in Mansfeld-Südharz sollte durch den Radbus erleichtert werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - In seiner Sitzung vom Montag hat sich der Kreisausschuss einstimmig dafür ausgesprochen, das Pilotprojekt Radbus im Mansfelder Land vorzeitig zu beenden. Ausschlaggebend dafür war die fast gar nicht vorhandene Nutzung in dieser Saison von Mai bis September, in der 174 Fahrgäste gezählt wurden.