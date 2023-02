Arztpraxis in Mansfeld-Südharz Nachfolger gefunden: Das ist der neue Chef für die Praxis für allgemeine Chirurgie in Helbra

Der Helbraer Chirurg Steffen Lützkendorf übergibt seine Praxis in jüngere Hände und will sich zum Jahresende komplett in den Ruhestand verabschieden. Dabei war die Suche nach einem Nachfolger nicht einfach.