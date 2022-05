Nach Zwangspause: Pfingstvereine freuen sich auf das Dreckschweinfest im Mansfelder Grund

Hergisdorf/MZ - Der Countdown läuft und die Stimmung steigt - vor allem in den Grunddörfern, aber auch in den anderen Regionen des Landkreises, in denen das Pfingstfest seit Generationen der Höhepunkt des Jahres ist. Das Brauchtum mit Waldpartie und Dreckschweinfest, bei dem der Winter verjagt und der Frühling begrüßt wird, konnte wegen der Pandemie in den zurückliegenden beiden Jahren nicht wie gewohnt gefeiert werden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<