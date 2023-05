Eltern von Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte „Hüttenknirpse“ in Helbra beobachten das hohe Fahrzeugaufkommen vor der Einrichtung mit Sorge. Sie haben Unterschriften für die Erweiterung eines Tempolimits gesammelt. Was sie damit konkret erreichen möchten.

Helbra/MZ - Die Kindertagesstätte „Hüttenknirpse“ in Helbra liegt an der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt. Darf in den Morgenstunden in diesem Bereich nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden, fehlt ein solches zeitlich begrenztes Tempolimit für den Nachmittag gänzlich.