Osterhausen/MZ - - „Im schönsten Wiesengrunde liegt meiner Heimat Haus“ – so oder so ähnlich erklingt es jeden Freitag aus dem Sängerheim des Osterhäuser Männerchores. Auch an diesem Freitag direkt nach Himmelfahrt hat Chorleiter Johannes Richter eine Probe angesetzt. Traditionelle Volkslieder, Jagd- und Kirchengesänge wie „Ich bete an die Macht der Liebe“ prägen die Proben und Auftritte. Überall in der Region ist der Männerchor bekannt und beliebt, gab selbst Konzerte und organisierte in jedem Jahr ein eigenes Chortreffen in Kleinosterhausen.

