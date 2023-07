Am Landgericht in Halle beginnt am 17. August die Verhandlung im Falle mehrerer räuberischer Diebstähle, die ein 24-Jähriger allein und in drei Fällen gemeinsam mit einem weiteren Täter begangen haben soll. Was ihn als Strafmaß erwartet.

Verhandlung am Landgericht in Halle

Halle/Eisleben/MZ - Am Landgericht in Halle beginnt am 17. August die Verhandlung im Falle mehrerer räuberischer Diebstähle, die ein 24-Jähriger allein und in drei Fällen gemeinsam mit einem weiteren Täter begangen haben soll. Im Einzelnen werden ihm räuberischer Diebstahl in Tateinheit mit Körperverletzung, zwei Fälle der gefährlichen Körperverletzung und 16 Fälle des gewerbsmäßigen Diebstahls zur Last gelegt, war dazu aus dem Landgericht Halle zu erfahren.