Nach langer Corona-Zwangspause: Wie die Planungen für die Eisleber Frühlingswiese laufen

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren wegen Corona fast alles ausfallen musste, herrscht für dieses Jahr in der Lutherstadt Eisleben und bei Bürgermeister Carsten Staub Zuversicht.

Eisleben/MZ - Zwischen Hoffen und Bangen - das ist die Devise in den vergangenen beiden Jahren gewesen, wenn es um die Wiese, die Frühlingswiese und die anderen Feste und Märkte in Eisleben ging. Und auch wenn zwischenzeitlich immer mal Optimismus herrschte - am Ende mussten wegen der Corona-Pandemie fast alle Veranstaltungen abgesagt werden. Lediglich Luthers Geburtstag hat im November vorigen Jahres stattgefunden.