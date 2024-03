Nach Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen für Unfall in Eisleben

Eisleben/MZ. - Am Dienstagmorgen, zwischen 7.15 und 7.30 Uhr, soll ein Fußgänger im Bereich Markt/Freistraße noch auf dem Fußweg von einem Fahrzeug angefahren worden sein. Der 46-jährige Betroffene, der ein Fahrrad vermutet, stürzte und verletzte sich dabei leicht. Anschließend begab er sich in medizinische Behandlung. Der Verursacher dagegen verschwand vom Unfallort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese gehen an das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Rufnummer 03475/67 02 93.