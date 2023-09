Nach der Einebnung des Geländes an der Siebenhitze beraten die Stadträte über die künftige Nutzung. Neben der erneuten Kritik an der Verwaltung steht auch der Bau einer neuen Dirtbahn zur Diskussion.

Nach Einebnung - Wird in Eisleben eine neue Dirtbahn gebaut?

Weiter heftige Kritik an der Verwaltung

Blick auf die ehemalige Dirtbahn in Eisleben. Die Anlage wurde platt gemacht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ - Wird die eingeebnete Dirtbahn an der Vorderen Siebenhitze in Eisleben wieder neu aufgebaut? Mit dieser Frage wollen sich die Stadträte und die Stadtverwaltung in den nächsten Wochen beschäftigen.