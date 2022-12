„Stunde der Wintervögel“ Nabu lädt Mansfeld-Südharzer zum Vogel zählen ein

Vom 6. bis 8. Januar findet die Aktion der Naturschutzbehörde statt. In der größten bundesweiten Mitmachaktion sollen heimische Arten erfasst werden. Wie viele Vogelfreunde sich im Landkreis in der Vergangenheit an der Aktion beteiligt haben.