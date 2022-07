Mysteriöses Brummen im Haus nervt 70-Jährige in Bischofrode

Was brummt da in Bischofrode? Eine Seniorin leidet seit Monaten unter einem Geräusch in ihrem Haus, das sich nicht lokalisieren lässt.

Bischofrode - „Ich werde noch wahnsinnig“, sagt Anna Panwitz (70). Sie sitzt in ihrem Haus in Bischofrode am Küchentisch - und trägt Kopfhörer, die sie nur für das Gespräch mit der MZ abnimmt. Denn seit mehr als einem halben Jahr leidet sie unter einem mysteriösen Brummton in ihrem Haus.